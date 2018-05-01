Шумков: первое место Тюменской области в рейтинге АСИ обеспечено планомерной работой

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Первое место Тюменской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата - не повод для самоуспокоенности. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков, открывая очередное заседание регионального совета по улучшению инвестиционного климата 31 мая.

"Важно, что в основе высокого результата, достигнутого Тюменской областью, лежат итоги массовых опросов предпринимателей. Это значит, что региональной власти удалось очень многое сделать для того, чтобы бизнес-сообществу было легче и проще работать. Но одно дело - завоевать первое место, и совсем другое - удержать его. Поэтому сегодня мы должны не хвалить друг друга, а проанализировать те факторы, которые нам мешают двигаться дальше", - подчеркнул заместитель губернатора.

Напомним, в 2016 году Тюменская область занимала в Национальном рейтинге пятое место, в 2017 году - шестое. В интегральном рейтинге 2018 года наш регион-лидер оторвался от конкурентов на 12 баллов. "Теперь нам следует серьезно работать над сохранением и улучшением достигнутых показателей. Нельзя почивать на лаврах, необходимо двигаться вперед", - подчеркнул Вадим Шумков.

Не только Тюменская область, но и многие другие регионы России существенно улучшили свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, отметил генеральный директор областного Инвестиционного агентства Андрей Шальнев.

Напомним, рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса и привлечения инвестиций по четырем направлениям: "Регуляторная среда", "Институты для бизнеса", "Инфраструктура и ресурсы", "Поддержка малого бизнеса". При формировании рейтинга учитываются 44 показателя.

"Конкуренция между регионами от года к году усиливается. Максимальный результат, которого можно достичь в рейтинге - 400 баллов. Наш регион занял первое место, набрав 288 баллов. Как видите, существует большой потенциал для роста и дальнейшего улучшения показателей. По большинству из них Тюменская область улучшила свои позиции, но есть и слабые места, и точки роста. Совместно с предпринимательским сообществом мы разработаем необходимые для этого меры", - сказал директор Инвестиционного агентства Тюменской области.

Первое место Тюменской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата - результат напряженной, добросовестной и эффективной работы единой команды, в которую входят региональные и муниципальные органы власти, предприниматели, все жители нашего региона-лидера, заявил Вадим Шумков.

"Необходимо понимать, что над улучшением делового климата и привлечением в регион новых инвестиций мы работаем не ради рейтингов. Мы это делаем для того, чтобы в наших городах и селах открывались новые предприятия, появлялись новые рабочие места, строились дороги, жилье, инфраструктурные и социальные объекты, и самое главное - чтобы улучшалась жизнь людей, чтобы наша любимая Тюменская область хорошела и развивалась. Место в рейтинге - очень важная оценка нашей работы. Но мы работаем не ради бумаги, а ради людей", - подчеркнул заместитель губернатора.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Евгений Бабенко