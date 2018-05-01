Социальные проекты находят поддержку у жителей области

Фото партии «Единая Россия» Фото партии «Единая Россия»

Общее собрание регионального общественного объединения "Защита Отечества" провел депутат Государственной Думы РФ Николай Брыкин в Тюменской областной думе.

На нем присутствовали первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов, председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Евгений Воробьев, а также представители общественных организаций. К слову, их в составе "Защиты Отечества" – 36.

На заседании были рассмотрены заявки о включении еще четырех - Тюменской областной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей, районных советов ветеранов Упоровского, Ярковского и Нижнетавдинского районов.

По словам Николая Брыкина, за период осенней сессии 2017-2018 годов были реализованы 28 социальных проектов и мероприятий в муниципалитетах области. Наиболее значимые из них – проведение турнира "Боевое братство", встреча родителей военнослужащих, погибших в локальных войнах и конфликтах и другие.

Андрей Артюхов дал хорошую оценку работе организации. "Со стороны депутатского корпуса, нашей партийной организации оценка самая высокая. У меня только одно напутствие – продолжать в том же духе. То, что вы делаете, крайне важно. Очень нужна патриотическая работа, которую вы ведете, вы вносите большой вклад в нашу общую работу", - отметил он и рассказал о проекте, который реализуется в рамках федерального проекта "Единой России" "Оружие Победы".

"Мы планируем в октябре, к 100-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда, директора Тюменского судостроительного завода Петра Потапова, открыть памятник трудовому подвигу тюменцев в виде торпедного катера "Комсомолец". Это будет настоящий в масштабе один к одному военный катер, который был выпущен в годы войны на тюменском заводе. Это место станет частью вашей патриотической работы с молодежью, а также сюда будут приходить те, кто связан с морем", - подчеркнул Андрей Артюхов.

Евгений Воробьев считает, что этот проект ответственный и нужный, как и те, что поддерживаются депутатами Тюменской областной думы.

"Совместная работа правления участников общего собрания "Защиты Отечества", правительства области, депутатов дает положительный результат. Этим нужно дорожить, это наш вклад в общее полезное дело, которое нас сплачивает", - сказал он и добавил, что проекты находят поддержку у жителей области.

Добавим, в весеннюю сессию 2018 года в региональное общественное объединение поступило 52 проекта на получение финансовой поддержки. Из них правление приняло решение вынести на рассмотрение 38, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".