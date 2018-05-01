Депутаты одобрили исполнение бюджета в 2017 году

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Доходы бюджета Тюмени превысили 24 млрд рублей в 2017 году. Об этом сообщил депутатам на заседании Тюменской городской думы директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук. Расходы бюджета, по его словам, составили 94% от плана - 23,8 млрд рублей. Бюджет исполнен с профицитом 524 млн руб.

"Бюджет сохраняет социальную ориентированность, - отметил Пилипчук. – Более половины расходов, а это 12 миллиардов рублей, направлены в 2017 году на развитие человеческого капитала в рамках выполнения программ социальной сферы. Сохраняющаяся уже много лет тенденция роста населения города ведет к потребности в увеличении мест в детских садах и школах. Так, в 2017 году в учреждениях дошкольного образования воспитывались 52 тысячи детей".

При планировании бюджета на следующий год необходимо уделить больше внимания строительству детских садов и школ, считает депутат городской думы Мурат Тулебаев. Также парламентарий поинтересовался размерами компенсации, поступившими в городской бюджет, за снос зеленых насаждений на территории областного центра в прошлом году. "Ведь экологическая ситуация в городе все еще остается не самой лучшей", - отметил депутат.

Андрей Пилипчук сообщил, что эта цифра составила в 2017 году 88 млн рублей. "40 млн из них предусмотрены на единичные посадки, - рассказал он. – Однако эти средства направляются на благоустройство города. Напомню, что на него предусмотрено около 490 миллионов рублей". По итогам голосования депутаты городской думы одобрили исполнение бюджета Тюмени за 2017 год.

Николай Ступников