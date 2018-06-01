Александр Моор пообещал в своей работе обеспечить преемственность политики

admtyumen.ru admtyumen.ru

Главная задача исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора - сохранить набранные темпы социально-экономического развития региона. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, комментируя итоги рабочей встречи с врио тюменского губернатора.

"Александр Моор пришел на должность временно исполняющего обязанности губернатора с позиции главы администрации областной столицы. У него все должно получаться. С другой стороны, Тюменская область - один из регионов-лидеров в масштабах России. Завоевать лидирующие позиции непросто, еще труднее их удержать. Поэтому перед новым руководителем региона стоят очень серьезные задачи", - отметил Игорь Холманских.

За последние годы в Тюменской области сформировались и развиваются новые отрасли промышленности - добыча нефти в Уватском районе, нефтехимия в Тобольске, черная металлургия в Тюмени, добавил полпред главы государства.

"Только за первый квартал 2018 года рост промышленного производства в Тюменской области составил почти девять процентов. Неплохо развивается агропромышленный комплекс. По инвестиционной привлекательности регион остается лидером. Набранные темпы развития нельзя снижать. Поэтому временно исполняющему обязанности губернатора предстоит очень серьезная работа", - подчеркнул Игорь Холманских.

По словам Александра Моора, начиная работу в должности временно исполняющего обязанности главы региона, он чувствует, прежде всего, огромную ответственность.

"Руководить регионом после такого сильного губернатора, каким был Владимир Якушев, одновременно и просто, и очень сложно. Просто, потому что сформирована профессиональная команда, которая может решать любые задачи, а сложно, потому что уже достигнуты высокие показатели. Как говорится, трудно стать олимпийским чемпионом, но трудно и повторить такой результат. Поэтому главное - обеспечить преемственность политики. Все проекты, которые были начаты, необходимо завершить. Своей основной задачей считаю мотивировать региональные и муниципальные управленческие команды на достижение тех целей и задач, на реализацию тех проектов, которые были начаты Владимиром Якушевым", - завил Александр Моор.

Евгений Бабенко