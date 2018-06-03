Более двадцати тысяч тюменцев уже приняли участие предварительном голосовании "Единой России"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более 21 тысячи тюменцев приняли участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по выборам в Тюменскую городскую думу по данным на 12 часов. Об этом сообщил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

"Явка на 12 часов - 21 тысяча 466 человек или 4,14 процента от общего числа зарегистрированных в Тюмени избирателей. Кроме того, почти шесть тысяч тюменцев проголосовали онлайн. Чем больше горожан придут на счетные участки, тем точнее будет сделан выбор будущих кандидатов. Мы ожидаем, что в предварительном голосовании примут участие около 50 тысяч человек. Активность на счетных участках высокая", - подчеркнул Андрей Артюхов.

Напомним, на 52 счетных участках жители города могут выбирать кандидатов от партии, представят "Единую Россию" на выборах в Тюменскую городскую думу 9 сентября.

Одной из отличительных особенностей этого предварительного голосования Артюхов назвал высокую вовлеченность молодежи. Около 50% кандидатов на предварительном голосовании - моложе 35 лет.

"Мы видим, что это общероссийский тренд: молодежь интересуется политикой и участием в жизни страны. И я рад, что тюменские молодые люди тоже чувствуют себя востребованными, понимают, что если быть более активными, то будут результаты", - заявил партийный лидер.

Победители в предварительном голосовании будет участвовать по данному округу в избирательной кампании в Тюменскую городскую думу от "Единой России". В едином списке заявлены 69 человек. Стоит учесть, что голосование – рейтинговое. Тюменцы смогут поставить галочку напротив нескольких фамилий, затем будет составлен рейтинг, и первые 20 человек по решению местного и регионального политсоветов будут включены в список для участия в избирательной кампании в Тюменскую городскую думу.

Соб. инф.