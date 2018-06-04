Вывозом мусора в Тюменской области займется единый региональный оператор

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С 1 января 2019 года в Тюменской области появится единый региональный оператор по вывозу и обработке мусора. Им стало "Тюменское экологическое объединение". Компания получила этот статус на 2 года на основании конкурса.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, в начале следующего года все субъекты должны перейти на новую схему обращения с отходами.

Сейчас вывозом мусора занимаются подрядчики, которые заключают договоры с управляющими компаниями. Не всех из них добросовестно выполняют свою работу, некоторые, забрав мусор, не довозят его до полигонов. Так образуются несанкционированные свалки.

Региональный оператор будет нести ответственность за весь цикл: от сбора и транспортирования отходов до их обработки и захоронения, а также ликвидации вновь появляющихся несанкционированных свалок.

"ТЭО" будет осуществлять деятельность как своими силами, так и с привлечением подрядчиков. Новая схема положительно повлияет на экологическую ситуацию. Региональный оператор должен будет доставлять отходы на полигоны даже из самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региона, тех населенных пунктов, где свалки закрыты. Одновременно решится одна из главных проблем - организация вывоза отходов из частного сектора.

Мусор, вывозимый единым региональным оператором, будет отправляться на мусоросортировочный завод, который начнет работу уже в начале июля. Мощность завода составит 350 тыс. тонн в год. Аналогов у нового объекта в России еще нет.

Согласно новой схеме обращения с твердыми коммунальными отходами всем юридическим лицам и обычным жителям региона необходимо заключить договоры на вывоз мусора с новым поставщиком услуги. С 1 июля 2018 года сделать это можно в офисах энергосбытовой компании "Восток".

Но даже в случае отсутствия письменной формы договора, региональный оператор будет оказывать услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Стоимость услуги будет определена органом тарифного регулирования Тюменской области до 1 сентября 2018 года.

Дополнительную информацию о работе единого регионального оператора можно узнать по телефонам: 8 800 250 06 06 (телефон филиала энергосбытовой компании "Восток", специалисты готовы ответить на вопросы, касающиеся оформления договоров) и 8 800 250 60 06 (телефон ООО "Тюменское экологическое объединение").

Специалисты компании готовы ответить на все вопросы по сбору, вывозу, транспортировке, переработке и захоронении отходов. Позвонить по телефону можно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.