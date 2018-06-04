Проект "ПолитСтартап" признан успешным

Фото партии «Единая Россия» Фото партии «Единая Россия»

"ПолитСтартап" - это один из важнейших инструментов по привлечению молодых людей в политику. К такому выводу пришли участники селекторного совещания в ЦИК "Единой России" в Единый день предварительного голосования.

Как сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения

Всероссийской политической партии "Единая Россия", процент участия молодых людей в процедуре предварительного голосования по всей стране составил 37% от общего числа кандидатов. В прошлом году этот показатель был 30%. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко.

В Тюменской области около 50% участников ПГ– это молодежь, сообщил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов. А поскольку опыта в политической сфере у ребят нет, им потребовалась помощь в приобретении новых знаний, с этим успешно справился новый партийный проект.

В тюменском регионе с ребятами работали два федеральных наставника - депутат Государственной Думы Иван Квитка и руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Ольга Швецова.

"Считаю, что проект состоялся. Мы общались с ребятами практически в круглосуточном режиме в социальных сетях, они задавали вопросы, мы отвечали и всегда были на связи. Молодые люди посетили ряд встреч с депутатами Тюменской областной думы, на которых те делились своим опытом. Участники ПГ подготовили широкий спектр агитационных материалов – от плакатов и брошюр до видеороликов", - отметила Ольга Швецова.

Она подчеркнула, что "ПолитСтартап" стал проектом без границ. Так, в нем принял участие молодой тюменец с инвалидностью, он успешно прошел дебаты и внес конкретные предложения по трудоустройству людей, имеющих ограничения по здоровью, и созданию условий для предпринимательской деятельности инвалидов.

Участник "ПолитСтартапа" Владимир Сбитнев отметил, что возможность попробовать себя на политическом поприще для любого молодого человека очень ценна.

"Прошедшее предварительное голосование без преувеличения можно назвать уникальным. Во-первых, было запущено электронное голосование, которое привлекло большое количество молодежи. Во-вторых, был дан старт проекту. Это не просто образовательный проект, а площадка, которая позволяет нарастить свой социальный капитал. Встречи с депутатами, видеолекции от лучших политтехнологов страны помогли грамотно составить предвыборные предложения, построить программу, подготовиться к дебатам", - рассказал Владимир Сбитнев.

Его наставником стал Иван Квитка. Он ознакомился с программой, которую Владимир Сбитнев представлял в Тюмени в ходе дебатов. Так, молодой человек считает, жители должны принимать самое деятельное участие в жизни города. Он предлагает в Тюмени создать аналог приложения "Активный гражданин", которое получило широкое распространение в Москве. С его помощью жители столицы, выражая свое мнение, помогают органам власти принимать верные решения. В Тюмени есть команда молодых людей, готовых взяться за разработку подобного приложения.

Иван Квитка оценил программу Владимира Сбитнева. По его мнению, она заслуживает внимания и дальнейшей проработки. Депутат предложил участнику проекта стать его помощником на общественных началах.

Дмитрий Петрулев, еще один участник проекта, отметил, что молодежи была предоставлена возможность получить знания от людей, чьи заслуги перед городом неоспоримы, кто много лет живет и трудится на благо Тюмени.

"Этот момент важен по нескольким причинам. Во-первых, мы смогли познакомиться с действующими депутатами, которые поделились с нами своим опытом. Во-вторых, они рассказали о своем взгляде на развитие Тюмени. В-третьих, мы увидели, что у людей разных поколений и разным жизненным опытом есть много точек соприкосновения, и взгляды на жизнь по многим вопросам совпадают", - поделился он.

Напомним, в Тюмени в рамках проекта "ПолитСтартап" прошел ряд встреч с депутатами. На них молодые участники ПГ узнали о становлении законодательства Тюменской области, электоральной истории региона, правилах проведения выборов, этапах кампании, реализации партийных проектов. Каждая встреча собирала порядка 25 человек.

Руководитель политического управления ЦИК "Единой России" Роман Романов в свою очередь заявил, что уже сейчас можно говорить о том, что молодежь поверила в проект, поверила в партию. Он отметил, что по стране в "ПолитСтартапе" было задействовано 133 федеральных наставника и 1609 молодых людей. В ходе селекторного совещания регионы признали проект успешным.