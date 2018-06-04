"Единая Россия" назвала лидеров предварительного голосования

Фото пресс-службы партии Единая Россия" Фото пресс-службы партии Единая Россия"

"Единая Россия" на выборах депутатов Тюменской городской думы рассчитывает получить не менее шести мандатов по партийным спискам и надеется на поддержку избирателей в большинстве одномандатных округов.

Об этом заявил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов на брифинге, подводя итоги предварительного голосования. Тюменцы, по его словам, проявили высокий интерес к голосованию. По предварительным данным явка на участках составила 10,4% - 53 тыс. 952 человека. С учетом электронного голосования в целом итог составил около 60 тыс. человек, или 11,52% от общего количества избирателей в Тюмени.

По предварительным данным в праймериз по одномандатным округам победили Юрий Коновалов (одномандатный избирательный округ № 1), Дмитрий Антипов (округ № 2), Екатерина Вешкурцева (округ № 30), Дмитрий Осипов (округ № 4), Алексей Рагозин (округ № 5), Иван Романчук (округ № 6), Наталья Проскурякова (округ № 7), Николай Моисеев (округ № 8), Елена Бойко (округ № 9), Роман Чуйко (округ № 10), Андрей Лазарев (округ № 11), Юрий Баранчук (округ № 12), Александр Яковлев (округ № 13), Владимир Сбитнев (округ № 14), Елена Перминова (округ № 15), Антон Пискулин (округ № 16), Роман Явныч (округ № 17), Андрей Потапов (округ № 18), Альбина Селезнева (округ № 19), Александр Гунбин (округ № 20), Александр Григорьев (округ № 21), Евгений Перевалов (округ № 22), Иван Попов (округ № 23), Александр Захаров (округ № 24), Наталия Путина (округ № 25), Надежда Ачкасова (округ № 26).

"Многие кандидаты провели очень эффективную кампанию, - подчеркнул Андрей Артюхов. - Она, может быть, была не столь заметной, но оказалась весьма действенной. Многие из них выпустили листовки, причем листовки не хуже, чем на настоящих выборах, – и по качеству, и по содержанию. Шла большая работа с партнерами. Для меня было очень неожиданно, как сработало электронное голосование – там больше всего голосов набрала "Молодая Гвардия".

Список партии "Единая Россия" на предстоящих выборах выглядит следующим образом: Виктор Бронников, Луиза Носкова, Валерий Роженцев, Евгений Заболотный, Оксана Величко, Андрей Голоус, Валерий Бровкин, Елена Торопыгина, Алексей Кучеров, Людмила Могутова.

"Кандидаты размещены по количеству набранных голосов, от большего к меньшему", - пояснил Андрей Артюхов.

Для новичка подобных кампаний Елены Перминовой выступления на публике не в новинку – опыт есть. "Я впервые принимала участие в большой политической кампании, - отметила она. - Больше пугал жесткий регламент. Важно было за две минуты сказать важные для людей вещи".

Кандидату в депутаты гордумы, по ее словам, помогло живое общение во дворах нашего города.

"Я смогу быть полезна как эксперт в оценках социальных рисков, - уверена Елена Перминова. - Важно представлять, как наши решения могут сказаться на простых людях".

Олимпийскую чемпионку Луизу Носкову регламент как раз не пугал – две минуты на лыжне или на рубеже способны решить многое. "Я готовилась серьезно, - заверила она. - За две минуты очень сложно было рассказать главное о том, что ты собираешься делать".

Борис Олейник