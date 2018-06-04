Александр Моор: предпринимательская инициатива в регионе получает поддержку

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

75 млн. рублей инвестировала компания "Ягоды Плюс" в строительство производственно-фасовочного цеха и цеха глубокой переработки в индустриальном парке "Боровский" в Тюменском районе. Об этом временно исполняющему обязанности губернатора Тюменской области Александру Моору рассказал генеральный директор компании Эльмар Ибуков.

"Наша компания занимается первичной и глубокой переработкой дикорастущих и садовых ягод, плодов и овощей, закупает у населения ягоды, грибы, кедровые орехи, овощи, яблоки для дальнейшей переработки. Ежегодный рост производства составляет около 30 процентов. В новых цехах планируется создать 45 новых рабочих мест. Объем государственной поддержки в форме возмещения первого взноса по договорам лизинга оборудования в 2018 году составил 469,2 миллиона рублей", - сообщил генеральный директор.

Компания "Ягоды Плюс" создала в муниципалитетах Тюменской области разветвленную закупочную сеть, в которую входят заготовительные пункты и склады, где производится первичная переработка сырья. По словам Эльмара Ибукова, особая гордость компании - около 20 наименований яблочно-ягодных смесей "Я-Я". Их производят из плодов, которые по поручению бывшего губернатора Тюменской области Владимира Якушева закупают у тюменских дачников. Смесь "Я-Я" поставляется практически во все школы, детсады , больницы и другие социальные учреждения региона. Продукция предприятия реализуется в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и многих других регионах страны.

Первую очередь инвестиционного проекта планируется завершить в октябре 2018 года. Начало строительства второй очереди производственного комплекса в индустриальном парке "Боровский" запланировано на 2019 год.

"Нам одинаково важно любое новое производство, и большое, и малое. Потому что появление каждого нового предприятия - свидетельство того, что предпринимательская инициатива в регионе получает поддержку. Из малых проектов складываются большие успехи", - подчеркнул Александр Моор.

По мнению врио губернатора, индустриальные парки необходимы начинающим предпринимателям, потому что их резиденты вместе с дешевыми земельными участками с подведенными инженерными сетями и коммуникациями получают существенные налоговые льготы.

Евгений Бабенко