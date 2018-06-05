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В Нижневартовске продавцов магазина разоблачили в кражах мяса

Происшествия, 13:10 05 июня 2018

фото СУ СК РФ по Тюменской области

Полицейские Нижневартовска возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудниц магазина мясной продукции, которые на протяжении 1 года и 2 месяцев похищали товар.

Как сообщает УМВД по ХМАО, подозреваемые вносили в программу "1С торговля" фиктивные сведения о стоимости товара, который впоследствии сбывали через индивидуального предпринимателя. Сумма ущерба составила около 250 тыс. рублей.

Предприниматель в ходе разговора пояснила, что ее ввели в заблуждение. Женщины говорили, что часть продукции реализуется согласно бухгалтерским документам, а остальная оплачивается наличными средствами по факту отгрузки и предоставляется скидка на приобретаемую продукцию.

В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.160 УК РФ - присвоение (растрата).

Согласно действующему законодательству в случае доказательства вины, женщины могут получить наказание, начиная от штрафа до 300 тыс. рублей и вплоть до реального лишения свободы сроком до 5 лет.

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# торговля , уголовное дело

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