Физкультура придет к тюменским дачникам

Физкультура и дачники. Фото ТГМЦ Физкультура и дачники. Фото ТГМЦ

Открытие третьего сезона "Лето на даче с физкультурой" начнется в обществе "Мичуринец-2" на территории правления (ул. Дачная, 41) 9 июня в 12 часов. В рамках открытия состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе, проведение зарядки и организация работы палатки здоровья для всех желающих.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, в этом году систематические занятия по скандинавской ходьбе, общей физической подготовке, шахматам, а также регулярные зарядки, спортивные и подвижные игры, общеукрепляющую гимнастику будут проводить на общественных началах волонтеры из числа жителей 23 садоводческих обществ.

Каждый волонтер закреплен за своим спортивным инструктором, который проводит процесс обучения, контроля и сопровождения физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства.

По всем вопросам можно обращаться в отдел организации работы по месту жительства департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени по телефону 46-13-99.