Тюменский проект получил полмиллиона рублей на благоустройство

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Проект "Замечательные соседи самого лучшего города земли" из Тюмени занял второе место в конкурсе "Эстафета развития, гармонии и общности". На реализацию проекта разработчики получат 500 тыс. рублей, сообщает Министерство строительства РФ.

Победителем конкурса стал проект благоустройства зоны отдыха с двумя прудами в одном из жилых дворов Таруса Калужской области, который получил название "Зайцевский парк". Один из жителей дома за свой счет начал облагораживать придомовую территорию и теперь на продолжение этой работы будет направлен еще 1 млн рублей из призового фонда конкурса.

Всего восемь проектов получат денежные призы. Добавим, на конкурс поступило 265 заявок от жителей многоквартирных домов с проектами благоустройства придомовых территорий, самостоятельная реализация которых уже начата. Конкурс, который стартовал в декабре 2017 года, проводился впервые. В нем приняли участие жители 165 городов России.

"Мы стараемся поддерживать социальные инициативы, которые реализует бизнес. Они помогают находить активистов, граждан, неравнодушных к своему городу, и поддерживать их начинания. Участие самих жителей, их небезразличие к тому, что происходит в наших городах поможет обеспечить по-настоящему комфортную и уютную среду. Именно поэтому обязательным условием приоритетного проекта формирования комфортной городской среды стало вовлечение жителей", - подчеркнул заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.

Общий призовой фонд конкурса составил более 2 млн рублей. Учитывая значительный интерес, который проявили к нему жители России, организаторы планируют сделать конкурс ежегодным.