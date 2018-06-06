Внеочередное заседание регионального парламента пройдет в Тюмени

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Внеочередное заседание Тюменской областной думы шестого созыва пройдет 7 июня. Депутаты рассмотрят вопрос, касающийся даты выборов главы региона.

Ранее этот вопрос был рассмотрен на комитете по государственному строительству и местному самоуправлению. Если проект постановления будет одобрен, то выборы губернатора Тюменской области состоятся в единый день голосования - 9 сентября.

С документом коллег ознакомит председатель областной думы Сергей Корепанов.

Напомним, губернаторское кресло стало вакантным после назначения Владимира Якушева на пост главы Минстроя.

Традиционно в голосовании на выборах губернатора примут участие все жители Тюменской области, включая округа.

Екатерина Исаева