Внеочередное заседание областной думы началось в Тюмени

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Дату выборов губернатора Тюменской области рассмотрят на внеочередном заседании регионального парламента, которое в эти минуты началось в Тюмени.

В заседании принимают участие врио губернатора Тюменской области Александр Моор, вице-губернатор Сергей Сарычев, член Совета Федерации от Тюменской области Степан Киричук, представители заксобрания Ямала, 40 депутатов из 48. Напомним, кворум составляет 25 человек.

На повестке дня - два вопроса. В первую очередь, народные избранники утвердят дату выборов губернатора Тюменской области.

Как отмечается в пояснительной записке, депутаты, руководствуясь законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Уставом Тюменской области и Избирательным кодексом Тюменской области должны назначить назначить выборы на 9 сентября 2018 года.

После процедуры голосования соответствующие постановления будут направлены полпреду президента в УФО Игорю Холманских, врио губернатора Александру Моору, в органы госвласти Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, в муниципалитеты и избирательные комиссии субъектов.

Следующий пункт повестки внеочередного заседания - внесение корректировок в план работы регионального парламента в 2018 году. Изменение графика работы также обусловлено внеочередными выборами главы региона. Известно, что весенняя сессия закроет заседание 21 июня, затем депутаты отправятся работать в свои округа. Осенняя сессия регионального парламента откроется 20 сентября.

Екатерина Исаева