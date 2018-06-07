Турнир по дзюдо посвятят юбилею Николая Хохлова

фото ЦОП "Тюмень-дзюдо" фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Детский турнир, посвященный 70-летнему юбилею Николая Хохлова пройдет в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) 9 июня, сообщают организаторы.

В межрегиональном турнире примут участие мальчики и девочки 2006-2007 г.р. Заявки на участие уже поступили от представителей Республики Башкортостан, Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

В составе команды центра "Тюмень-дзюдо" выступят более 50 дзюдоистов. В ходе соревнований для юных спортсменов и болельщиков будет организована развлекательная программа с конкурсами, памятными призами и лотереей.

Отметим, юбилей Заслуженный работник физической культуры, Заслуженный тренер России Николай Хохлов отмечает 6 июня.