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Турнир по дзюдо посвятят юбилею Николая Хохлова

Спорт, 10:41 07 июня 2018

фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Детский турнир, посвященный 70-летнему юбилею Николая Хохлова пройдет в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) 9 июня, сообщают организаторы.

В межрегиональном турнире примут участие мальчики и девочки 2006-2007 г.р. Заявки на участие уже поступили от представителей Республики Башкортостан, Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

В составе команды центра "Тюмень-дзюдо" выступят более 50 дзюдоистов. В ходе соревнований для юных спортсменов и болельщиков будет организована развлекательная программа с конкурсами, памятными призами и лотереей.

Отметим, юбилей Заслуженный работник физической культуры, Заслуженный тренер России Николай Хохлов отмечает 6 июня.

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# дзюдо , Николай Хохлов , турнир

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