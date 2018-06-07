В Тюмени задержали подростка с наркотиками

Фото sledcom.ru Фото sledcom.ru

Подростка, подозреваемого в хранении наркотических веществ, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, полицейские на улице остановили 16-летнего молодого человека. При личном досмотре в кармане его одежды был обнаружен сверток с синтетическим наркотическим средством весом 0,86 гр.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.