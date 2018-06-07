Более миллиона вопросов поступило на прямую линию с президентом России

Прямая линия с Владимиром Путиным. Фото с сайта москва-путину.рф Прямая линия с Владимиром Путиным. Фото с сайта москва-путину.рф

Более 1,7 млн вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА "Новости".

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на их вопросы.

На 8 часов мск четверга уже поступило более миллиона звонков, 384 тыс. 132 sms, а также 41 тыс. 359 mms-сообщений.

Помимо этого, в формате видео через приложение пришло 13 тыс. 314 сообщение, посредством видеодиалогов направлено 6 тыс. 620 вопросов. Возможностью задать вопрос президенту на специальном сайте воспользовались 185 тыс. раз.

Как отметили организаторы, через социальные сети в текстовом виде поступило 49 тыс. 302 сообщения, в формате видео — 2 тыс. 828. Текстовых вопросов, отправленных через приложение, оказалось 44 тыс. 145.

Напомним, прямую линию можно посмотреть и послушать в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив sms или mms-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.

Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к Президенту, записав видеоролик.

Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений "Москва–Путину" и "ОК Live".

Вопросы принимают вплоть до окончания программы 7 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы gрезиденту в ходе прямого эфира.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Вопросы в виде sms и mms-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.