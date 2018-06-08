Прокуратура ограничила доступ к сайтам о продаже краснокнижных животных

фото: rkn.gov.ru фото: rkn.gov.ru

К 92 интернет-ресурсам ограничен доступ с объявлениями о продаже животных и птиц, занесенных в Красную книгу, сообщает прокуратура Тюменской области.

В объявлениях предлагалось купить филинов, красных волков, розовых пеликанов, попугаев: черного какаду, какаду Гоффина, ара, амазонов и других животных и птиц.

Стоимость черного какаду начиналась от 550 тыс. рублей, какаду Гоффина от 40 тыс. рублей, попугаев ара от 120 тыс. рублей, филина от 30 до 200 тыс. рублей.

За незаконные приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами, предусмотрена уголовная и административная ответственность. В связи с этим Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в Калининский и Центральный районные суды Тюмени с заявлениями о признании информации, размещенной на 92 интернет-ресурсах, запрещенной к распространению в России.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Доступ к интернет-ресурсам заблокирован.