Юным тюменцам предлагают провести лето экстремально

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Группы по 12 человек набирает Центр спорта и отдыха "Воронинские горки" (пр. Февральский, 9) в три смены лагеря Extreme Camp, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Первая смена пройдет с 18 по 29 июня, вторая - 9–20 июля, третья - 6–16 августа. Программа Extreme Camp для детей от 10 до 16 лет включает обучение катанию на скейтборде, лонгборде, сноуборде, фэтбайке, роликовых коньках, знакомство с техническими и экстремальными видами спорта — акробатическая подготовка в батутном центре, скалолазание, вводные занятия по мотокроссу, захватывающие турниры по пейнтболу и картингу.

Летние каникулы Extreme Camp — это не только спортивная и развлекательная программа, это возможность определить интерес и способности ребенка в нескольких видах спорта. По результатам программы все ребята получат оценочные листы с баллами по каждой из дисциплин.

Освоение видов спорта пройдет под контролем тренеров сборных команд Тюменской области по сноуборду, горнолыжному спорту, пэйнтболу, автомобильному спорту, мотокроссу.

В программу войдут турниры по пейнтболу и картингу, вводные занятия по мотокроссу, акробатические занятия в батутном комплексе, теория и практика по скалолазанию и многое другое.

Для поступления в лагерь необходима справка от врача, подтверждающая здоровье ребенка и разрешающая занятия физической культурой и спортом.