Александр Моор вручил тюменцам государственные и региональные награды

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Два жителя Тюменской области удостоены благодарности президента Российской Федерации в преддверии Дня России. Работник Тюменского аккумуляторного завода Станислав Ласица отмечен за многолетний добросовестный труд. Заслуженный мастер спорта России, инвалид по слуху Константин Гребенщиков награжден за высокие спортивные достижения на XXIII Сурдлимпийских летних играх 2017 года в турецком Самсуне.

Благодарности главы государства тюменцам вручил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

"День России стал ярким символом величия нашей страны, единства российского народа, нашей любви к Родине. Благодаря созидательному труду и патриотизму каждого гражданина Россия процветает и укрепляет свое могущество. Под руководством президента Владимира Путина мы уверенно движемся вперед, развиваем экономику, укрепляем социальную сферу. Убежден, общими усилиями мы добьемся новых побед и свершений", - подчеркнул врио главы региона, открывая торжественную церемонию награждения

Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии РФ награжден ветеран геологии, член Тюменского регионального совета ветеранов войны и труда предприятий Главтюменьгеологии им. Ю. Г. Эрвье Валентин Коркунов.

"Я благодарен за высокую оценку моего достаточно скромного труда по изучению геологии Урала, Западной и Восточной Сибири, Сахалина, Грузии и Казахстана. Большое спасибо всем трудовым коллективам, которыми я руководил, начиная с 1962 года", - сказал ветеран тюменской геологии.

Наград Тюменской области удостоены 26 человек, в том числе 16 работников здравоохранения.

"Особую благодарность адресую представителям медицинского сообщества, которых сегодня много среди награждаемых. Вы выбрали очень важную и благородную профессию. Замечательно, что в нашем регионе так много врачей и медицинских сестер, преданных своему делу. Правительство Тюменской области уделяет самое пристальное внимание развитию здравоохранения, улучшению условий для работы медиков, решению их жилищных вопросов. Не сомневаюсь, тюменская медицина с каждым годом будет становиться еще лучше, качественнее и доступнее", - обратился к награжденным медицинским работникам Александр Моор.

По словам заведующей отделением ультразвуковой и функциональной диагностики тюменского родильного дома N 3 Инги Кузнецовой, медицина в ее жизни - это и профессия, и поэзия.

"В нашем родильном доме эффективно трудится коллектив единомышленников. В мире каждый десятый ребенок рождается преждевременно, а десять из тысячи могут не родиться вовсе. Но в нашем регионе эти показатели в два-пять раз лучше общемировых. Уровень развития здравоохранения определяет конечный результат. В нашей работе этот результат - сама жизнь и ее качество", - подчеркнула Инга Кузнецова.

Медалью Тюменской области "Материнская слава" награждены многодетные матери из Тюменского района Ольга Трунова и Татьяна Щеткова. Знаком отличия Тюменской области "За мужественный поступок" награждена жительница Курганской области Мария Авдиева.

"Мы гордимся вами. Каждый из вас достоин уважения и почета. Ваш опыт и талант способствуют развитию тюменского региона, на вас должна равняться наша молодежь", - подчеркнул врио губернатора, поздравляя участников торжественной церемонии с заслуженными наградами.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Евгений Бабенко