"Единая Россия" выберет своего кандидата на пост тюменского губернатора в июле

фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Троих потенциальных кандидатов на пост главы Тюменской области от партии "Единая Россия" представили на расширенном заседании президиума политического совета партии.

В заседании приняли участие член Совета Федерации Степан Киричук, депутат Госдумы Иван Квитка, вице-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Соколова, временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор. Врио губернатора обозначил основные задачи, которые предстоит решать в ближайшее время членам партии.

"Мы начинаем очень важный этап, на котором стоит ряд очень сложных задач. Первая – это реализация майского указа президента. Надо сказать, что показатели, которые там обозначены, это реальные показатели прорыва. Для их достижения нужны нестандартные и нетривиальные решения и ходы. И мы, "Единая Россия", политическая партия, основателем которой был президент, станем надежной опорой, которая поможет и исполнительной, и законодательной властям достичь этих показателей. Вторая тема – региональная: мы должны продолжить проекты, начатые Владимиром Якушевым", - отметил Моор, напомнив, что немаловажный вопрос – грядущая избирательная кампания, к которой необходимо серьезно подготовиться.

На повестке дня расширенного президиума политсовета стоял вопрос о кандидатурах на пост главы тюменского региона. Поскольку Тюменская область – это сложносоставной субъект Российской Федерации, то каждое региональное отделение представляет своего кандидата. Тюменское региональное отделение выдвинуло врио губернатора Александра Моора. Его кандидатуру представила секретарь первичного отделения № 173 Елена Торопыгина, объяснив свой выбор тем, что Моор является коренным жителем Тюменской области и имеет большой управленческий опыт.

"Именно при его руководстве лозунг "Тюмень- лучший город Земли" стал реальностью. Тюмень регулярно входила в число городов наиболее комфортных для проживания. Сам Моор – в числе лучших мэров России. Я родилась и выросла в Тюмени, на моих глазах город преображался. Когда смотришь, какие мосты, скверы парки появляются в Тюмени ежегодно – гордишься той управленческой командой, которую удалось создать Александру Моору", - отметила она, подчеркнув, что вся работа проводилась в тесном сотрудничестве с региональными властями.

О сохранении преемственности в отношениях между регионом и областным центром, между Тюменской областью и автономными округами говорил и заместитель секретаря городского отделения политической партии Сергей Медведев, который поддержал кандидатуру Моора.

Депутат областной думы Владимир Нефедьев выдвинут от Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Кандидатом от Ямало-Ненецкого автономного округа стал Фуат Сайфутдинов, который сейчас является председателем комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы, до начала законотворческой деятельности он занимал пост вице-губернатора Ямала.

Два действующих депутата регионального парламента, которые претендуют на статус "кандидат на пост губернатора от "Единой России" - отрадное явление. Это подчеркнул глава облдумы Сергей Корепанов, напомнив, что Сайфутдинов является депутатом пяти созывов, пользуется уважением у коллег и избирателей.

В соответствии с внутренним порядком партии всем потенциальным кандидатам предстоит встретиться с секретарями первичных и местных отделений: обозначить свои приоритеты работы и планы.

В Тюмени встреча состоится 25 июня, в Ханты-Мансийске - 27 июня, в Новом Уренгое – 29 июня.

Внутрипартийное голосование по выборам кандидатуры на пост губернатора Тюменской области состоится 18 июля, далее кандидатуру представят на утверждение в высший совет партии.

Напомним, выборы губернатора Тюменской области пройдут в единый день голосования - 9 сентября 2018 года.

Екатерина Исаева