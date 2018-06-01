На кондитерской фабрике в Ишиме будет создано триста рабочих мест

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Планируемый объем инвестиций в строительство кондитерской фабрики "Слада" на территории бывшего Ишимского машиностроительного завода составит более 1 млрд рублей. Об этом рассказал временно исполняющему обязанности губернатора директор по развитию тюменской торгово-финансовой компани "Глобо" Владимир Идолов.

"Реализацию инвестиционного проекта по строительству кондитерской фабрики мы планируем завершить в 2022 году. Предприятие будет выпускать шоколадные и суфлейные конфеты и карамель. Потенциальная производительность предприятия – 60 тысяч тонн в год", - сообщил Владимир Идолов.

По его словам, после полного завершения инвестиционного проекта на фабрике планируется создать сто новых рабочих мест. На первом этапе реконструкции работу получат сто человек.

"Нам одинаково важно любое новое производство и большое, и малое. Появление каждого нового предприятия - свидетельство того, что предпринимательская инициатива в регионе получает поддержку", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко