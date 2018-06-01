Александр Моор поздравил ишимцев с Днем города

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

У Ишима богатая история, крепкие традиции и замечательные перспективы, ведь он сохранил свою историческую самобытность и привлекательность. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, поздравляя ишимцев с Днем города.

"Ишим встречает свой праздник накануне главного государственного праздника страны. От всей души поздравляю всех вас с днем рождения города и приближающимся Днём России!", - обратился Александр Моор к многочисленным жителям и гостям Ишима, собравшимся на стадионе "Центральный".

"Сегодня Ишим динамично развивается, становится все более комфортным для жизни. Меняется к лучшему многое, неизменной остается любовь ишимцев к своей малой родине. Безусловно, самое главное богатство Ишима – это вы, его жители, ваше радушие и гостеприимство. Ишимцы - трудолюбивые, инициативные и талантливые люди. В ваших надежных руках - настоящее и будущее города. Уверен, оно будет успешным", - подчеркнул врио главы региона.

Александр Моор передал ишимцам горячий привет от экс-губернатора Тюменской области, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. Врио главы региона напомнил, что настоящей проверкой на прочность для Ишима стали весенние паводки 2016 и 2017 годов. Со стихийным бедствием удалось справиться благодаря совместным усилиям власти, предприятий и простых людей, добавил он.

"Это еще раз доказало, что вместе можно победить даже в самой сложной ситуации. Достижения и успехи Ишима - результат усилий и труда всех горожан. Давайте продолжать движение вперед, быть настоящими хозяевами города, сообща менять жизнь к лучшему", - призвал горожан временно исполняющий обязанности губернатора.

Александр Моор пожелал ишимцам здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых успехов и достижений, а городу - дальнейшего процветания. Он вручил шести жителям Ишима благодарности губернатора Тюменской области за добросовестный труд.

Глава Ишима Федор Шишкин начал свое выступление с благодарности ветеранам, которые своим самоотверженным трудом создали крепкий и надежный фундамент для развития города. "Ишим - компактный и уютный город, который с каждым годом становится все удобнее для жизни. Динамично развиваются наши промышленность и социальная сфера. Мы уверенно движемся вперед", - отметил Федор Шишкин.

Почетными гражданами Ишима стали президент агрохолдинга "Юбилейный" Николай Мамонтов и врач-хирург Ишимской областной больницы Владимир Дудкин.

Отметим, что почетными гостями праздника стали потомки родившегося на ишимской земле выдающегося русского писателя-сказочника Петра Ершова, известный российский художник Никас Сафронов, знаменитый путешественник Федор Конюхов, промышленник-меценат Сергей Козубенко.

В программе празднования 236-летия Ишима на стадионе "Центральный" - концерт творческих коллективов города, парад ретро-автомобилей, показательные выступления спортсменови и пожарных, воздушное шоу в исполнении ишимских парашютистов.

Евгений Бабенко