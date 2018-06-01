Александр Моор: "Конёк-Горбунок" - сказка на все времена

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Развитие отечественной детской литературы и сохранение российских культурных традиций - очень важная работа, от которой во многом зависит будущее нашей страны. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, выступая на торжественной церемонии вручения ХIII Международной литературной премии им. П.П. Ершова за произведения для детей и юношества, которая состоялась в Ишиме.

"Вручение Международной литературной премии имени нашего выдающегося земляка Петра Павловича Ершова - без преувеличения, важное событие для литературного сообщества России. Оно занимает видное место в культурной жизни нашей страны. Стало доброй традицией, что Ишим гостеприимно встречает замечательных детских писателей, а церемония награждения превращается в большой праздник", – отметил врио губернатора.

Литературная премия им. П.П. Ершова за произведения для детей и юношества была учреждена в 2005 году правлением Союза писателей России и администрацией Ишима как всероссийская. С 2013 года она получила статус международной. Девиз премии – "Ишим протягивает руку помощи детской литературе". Сегодня ее финансово поддерживает предприниматель-меценат Сергей Козубенко.

За годы проведения конкурса в нем не раз участвовали тюменцы: известные писатели и молодые авторы, напомнил Александр Моор. Многие из них становились лауреатами и призерами.

В 2018 году лауреатом Международной литературной премии им. П.П. Ершова стал известный тюменский тележурналист Игорь Емельянов. Он удостоен награды в номинации "От потомков П.П. Ершова" за сценарий документального фильма о строительстве Петровского храма в селе Ершово, где родился актор бессмертного "Конька-Горбунка". В список лауреатов также вошли детские писатели из Крыма, Иваново, Москвы и Санкт-Петербурга.

"В 2018 году президент России Владимир Путин дал старт десятилетию детства. И это еще одно серьезное подтверждение представительности и значимости миссии, которую выполняет Международная литературная премия Петра Павловича Ершова. Конкурс вносит серьезный вклад в популяризацию российской детской и юношеской литературы, помогает молодым авторам найти своего читателя. Эта важная работа для будущего нашей страны", - подчеркнул Александр Моор.

В ходе рабочего визита в Ишим и Ишимский район врио главы региона побывал в селе Ершово и осмотрел возведенный там храм Петра Столпника. Белокаменная церковь появилась на месте, где стоял дом семьи Ершовых, стараниями жителей села, краеведов, потомков великого сказочника и меценатов.

"Наш великий земляк Петр Павлович Ершов оставил нам не только литературное наследие. Весь его жизненный путь стал для нас завещанием - хранить нашу русскую культуру. Я думаю, что имя автора "Конька-Горбунка, хорошо известное не только в России, но и за рубежом - отличный туристический бренд для нашего региона. Мы уже обсудили перспективы дальнейшего развития села Ершово. Здесь могут быть реализованы очень интересные туристические проекты", - уверен Александр Моор.

Петр Павлович Ершов посвятил актуальную для всех времен сказку "Конек-Горбунок" своей родной и любимой ишимской земле, написав ее простым и прекрасным народным языком, подчеркнул врио губернатора.

"Моей самой младшей дочери два года, и скоро ей предстоит познакомиться с "Коньком-Горбунком". Я постараюсь, чтобы она полюбила и эту прекрасную сказку, и произведения других наших детских писателей", - сказал Александр Моор.

Напомним, церемония освящения храма Петра Столпника в селе Ершово состоится 11 июня.

Евгений Бабенко