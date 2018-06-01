В Тюменской области близка к завершению посевная кампания

Посевная кампания в Тюменской области. Фото mcx.ru Посевная кампания в Тюменской области. Фото mcx.ru

Хозяйства семи районов Тюменской области завершили весенне-полевые работы. Это хозяйства Аромашевского, Вагайского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сорокинского, Юргинского районов, Заводоуковского городского округа, сообщает областной департамент АПК.

В шаге от завершения кампании остановились земледельцы Упоровского района (99,9%), Ишимского (99%), Уватского (99%), Ялуторовского (99%), Ярковского (99%). Близки к завершению полевые работы и в целом в регионе.

Всего в Тюменской области на 13 июня засеяно 816,9 тыс. га при плане 843,4 тыс. на (96,9%).

В 2017 году 13 июня посевная кампания в Тюменской области была завершена. А вот в 2016-м ситуация была похожей – план посевных работ был выполнен на 99%.

Посевная 2018 года, как отметил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов, стала испытанием для всех. Органы власти, муниципалитеты, руководители хозяйств прикладывали все усилия, чтобы завершить весенне-полевые работы в оптимальные сроки. Треть посевных агрегатов в Тюменской области были переведены на двухсменную и круглосуточную работу. Еще 51 агрегат хозяйства ввели в работу дополнительно после инвентаризации старых посевных комплексов. Хозяйства вели выборочный посев на участках полей, куда техника могла зайти, не дожидаясь, пока подойдут пониженные участки. Повсеместно в хозяйствах увеличивалась доля посева раннеспелых культур и сортов.

"Посевы культур, имеющие более длительный период вегетации, заменяется на более скороспелые, так как придется осуществлять сев за оптимальными сроками сева", - пояснил Владимир Чейметов.

Борис Олейник