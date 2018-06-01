Центробанк принял проект изменения тарифов ОСАГО

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии опубликовал Банк России.

По сообщению Центробанка, данный документ является первым шагом по реализации ранее анонсированных мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО и предусматривающих изменение подходов к тарификации ОСАГО с перспективой перехода к индивидуальным тарифам, повышение прозрачности деятельности страховых агентов и разработку системы контроля за соблюдением страховщиками ограничений тарифов.

Указание предусматривает реформирование коэффициента бонус-малус (КБМ). Планируется перейти на годовой порядок его расчета, сейчас КБМ рассчитывается на дату окончания действия последнего договора ОСАГО. Это приведет к большей простоте и прозрачности в применении данного коэффициента, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении, позволит исключить случаи задвоения КБМ.

В числе плюсов нового подхода – закрепление страховой истории за каждым водителем, в настоящий момент в ряде случаев человек может иметь один КБМ как водитель и еще один – как владелец транспортного средства, исключение случаев обнуления страховой истории водителя при перерыве в вождении, в том числе при управлении автомобилем на условиях, не предусматривающих ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством.

Юридическому лицу будет присваиваться единый для всех машин в автопарке КБМ, что существенно упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО.

В момент вступления в силу данных изменений, с 1 января 2019 года для всех водителей, у которых в базе данных Российского союза страховщиков числится более одного значения КБМ, будет присвоено наименьшее из имеющихся в базе значений.

Новации также коснутся коэффициента страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению транспортным средством (КВС). Все эти изменения направлены на установление более обоснованной стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя.