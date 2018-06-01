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Тобольскую промышленную компанию обязали восстановить лес в Вагайском районе

Происшествия, 16:59 15 июня 2018

Фото: прокуратура Тюменской области

Природоохранная прокуратура через суд обязала ООО "Тобольская промышленная компания" провести лесовосстановительные работы на площади 141 га в Вагайском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что в декабре 2009 года департамент лесного комплекса Тюменской области передал в аренду ООО "Тобольская промышленная компания" лесной участок в Вагайском районе для заготовки древесины. В соответствии с договором аренды лесного участка арендатор должен ежегодно проводить лесовосстановительные работы но организация-лесозаготовитель этим не занималась.

Так, в 2015 году организация провела сплошную рубку деревьев на 55,8 га, но лесовосстановление на этой площади не сделала. Также предприятие в 2016-2017 гг. не провело лесовосстановительные работы еще на площади 85,2 га.

В этой связи природоохранная прокуратура обратилась в Тобольский районный суд с соответствующим иском.

Суд удовлетворил требования природоохранной прокуратуры и обязал ООО "Тобольская промышленная компания" в 2018 году провести лесовосстановительные работы на площади 141 га.

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# лес , прокуратура , суд

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