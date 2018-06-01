Андрей Артюхов: цель пенсионной реформы – увеличение благосостояния пенсионеров

Секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов. Фото duma72.ru Секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов. Фото duma72.ru

Главный результат пенсионной реформы – увеличение благосостояния пенсионеров, считает секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

Одна из основных задач реформы добиться того, чтобы показатели по индексации пенсии превышали уровень инфляции. Андрей Артюхов напомнил, что это поручение, в частности, прописано в майских президентских указах. "Для этого нужны финансовые источники, которые появляются при росте экономики, а он, в свою очередь, — при увеличении фонда оплаты труда. Добиться последнего позволяет как раз увеличение пенсионного возраста за счет роста количества занятых. Через 5-7 лет один работающий будет кормить одного пенсионера, система не выдержит. Она не выдерживает сейчас, она дотируется бюджетом", - отметил Андрей Артюхов. Он особо подчеркнул, что россиян, уже получающих пенсию, нововведения никак не коснутся — за исключением того, что они будут получать больше денег.

Секретарь регионального отделения напомнил, что Россия последней из стран СНГ решилась на повышение пенсионного возраста, установленного на нынешнем уровне еще в 1956 году. С 2000 годов, по официальным данным, продолжительность жизни у мужчин в России выросла с 59 до 67,5 года, а у женщин — с 72,26 до 77,64 года. Эти показатели по данным Росстата будут расти и дальше: через шесть лет они увеличатся до 72,3 и 82,1 года. Когда закончится переходный период пенсионной реформы, цифры станут еще больше.

"Правительство пошло на эти меры лишь после долгих лет увеличения вложений в социальных расходы, в том числе маткапитал, образование и медицину", - подчеркнул он. Он напомнил и о компенсационных мерах в связи с повышением пенсионного возраста. Предлагается рассмотреть возможность более раннего выхода на пенсию для людей, имеющих большой стаж работы (40 лет для женщин и 45 для мужчин). Они смогут уйти на пенсию на два года раньше. Кроме того, предлагается сохранить существующие льготы на досрочные пенсии у тех, кто работает на вредном и опасном производстве, у женщин с пятью и более детьми, у инвалидов по зрению первой группы, у одного из родителей или опекунов инвалидов с детства, у пострадавших при аварии в Чернобыле и у других категорий, имеющих социальные льготы.

Требования к стажу педагогов, медицинских и творческих работников также предлагается оставить прежними. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории работника по льготам, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".