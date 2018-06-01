Депутаты: увеличение числа ассенизаторских машин сказывается на окружающей среде

Фото duma.tyumen-city.ru Фото duma.tyumen-city.ru

На увеличение числа ассенизаторских машин в Тюмени обратили депутаты городской думы. На заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ парламентарии выслушали доклад директора департамента городского хозяйства Семена Тегенцева о реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города.

Депутат Александр Лейс обратил внимание на то, что в Тюмени растет число ассенизаторских машин. Это, по мнению парламентария, дополнительные гарь, копоть и нагрузка на окружающую среду. "Если сегодня мы боремся за экологию, то каковы перспективы того, что поселки, такие, как Дорожный, вольются, наконец, в общие городские канализационные сети, ведь сегодня их обслуживают ассенизаторские машины", - поинтересовался депутат.

На это Семен Тегенцев сообщил депутату, что развитие схемы водоотведения предусматривает работы, исходя из их экономической целесообразности. Перевод поселка Дорожный на централизованную канализацию, по его словам, также требует оценки эффективности.

Такой ответ не устроил депутата Александра Захарова. "В чем заключается эта экономическая целесообразность? - спросил парламентарий. – Это экономические интересы структуры, которая занимается обслуживанием этих сетей, или интересы и потребности жителей, которые испытывают неудобства?". Кроме того, по мнению депутата, это и вопрос экологии. Его коллега Владимир Гороховцев обратил внимание чиновника на проблему неприятного запаха в районе Учхоза. "А ведь это дорога, по которой в областной центр приезжают гости города из аэропорта Рощино, проблема сохраняется до сих пор, надо заниматься этим вопросам", - отметил депутат.

Семен Тегенцев пообещал парламентариям, что администрация города уделит внимание озвученным проблемам. По его словам, среди результатов реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города - строительство и ввод блока № 2 парогазовой установки на ТЭЦ-1, модернизация велижанских и метелевских водозаборов, строительство самотечного коллектора на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до Камышинской, замена более 35 км сетей водоснабжения и водоотведения.

Николай Ступников