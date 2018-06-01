Следователи выясняют причины гибели мужчины при пожаре в Тюмени
фото СУ СК РФ по Тюменской области
Следственными органами проводится доследственная проверка пол факту обнаружения тела мужчин 1953 г. р. после пожара в доме № 30 по ул. Астраханской Тюмени утром 18 июня, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.
В качестве наиболее вероятных причин возникновения пожара следствие рассматривает две версии: малокалорийный источник огня, возможно, непотушенный окурок сигареты и замыкание электрической проводки.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначено проведение пожаротехнической и судебно-медицинских экспертиз.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.