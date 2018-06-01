Тюменская область вошла в тройку лидеров по информационному освещению мер поддержки малого и среднего бизнеса

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Ульяновская, Челябинская и Тюменская области стали лидерами рейтинга регионов по информационному освещению мер поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает Минэкономразвития.

При формировании рейтинга большое внимание уделялось работе регионов по созданию инфраструктуры популяризации предпринимательства в социальных медиа, на официальных Интернет - ресурсах уполномоченных органов власти, а также освещению темы в средствах массовой информации.

Эксперты также оценили, насколько эффективно используются персональные страницы глав регионов в социальных сетях.

Задача рейтинга – определить качество работы по освещению мер поддержки малого и среднего предпринимательства и других возможностей для бизнеса в регионах. Эти меры, по оценке экспертов, позволят повысить уровень открытости региональных органов власти и организаций, осуществляющих поддержку бизнеса, а также сформировать общий позитивный информационный фон и повысить уровень информированности и доверия предпринимателей к реализуемым государством программам поддержки.

Более подробный и тщательный анализ будет проводиться по итогам 2018 года.