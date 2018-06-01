В Сургуте построят завод по металлобработке

фото minpromtorg.gov.ru фото minpromtorg.gov.ru

Инвестиционный проект по строительству комплекса по металлообработке планирует реализовать на территории Сургута сталелитейная и горнодобывающая компания "Северсталь", сообщает правительство ХМАО-Югры.

Общий объем инвестиций составит около 13 млрд рублей. Прогнозная выручка оценивается на уровне 18 млрд. При таких показателях сумма отчислений в консолидированный бюджет составит около 0,5 млрд рублей ежегодно. Такие данные на заседании совета при правительстве автономного округа сообщил старший менеджер по стратегическому развитию компании "Северсталь Менеджмент" Александр Широков.

"Реализовывать проект мы планируем в течение 2-3 лет, запустив завод в конце 2020 года. В течение 2021 года мы завершим все формальные процедуры, и сможем полноценно функционировать", – пояснил он.

Благодаря запуску завода, в Югре будет создано около 500 новых рабочих мест. Предприятие будет работать в круглосуточном режиме 7 дней в неделю.

Для нового завода определен земельный участок на северо-западе Сургута площадью 353 тыс. 235 кв.метров.