Холманских: благодаря сотрудничеству Тюменская область, Югра и Ямал ускорили темпы развития

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Договор о сотрудничестве между Тюменской областью, Ханты-Мансийским автономным округом-Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом продлен до 2025 года. Церемония подписания документа состоялась в Тюмени 18 июня.

Впервые подобный договор был заключен в 2005 году – время показало, что именно такая форма взаимодействия между субъектами максимально эффективна и взаимовыгодна. Межрегиональная интеграция Тюменской области, Югры и Ямала это отражение объективных экономических процессов. С таким заявлением выступил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

"Тюменская область исторически развивалась как единый народнохозяйственный комплекс. Благодаря этому удалось в короткий срок освоить нефтегазовые богатства Западной Сибири, построить среди тайги и болот современные города, превратить некогда далекую окраину страны в один из локомотивов ее промышленного роста. И сегодня три региона органично дополняют друг друга в экономике и социальной сфере", - отметил полпред.

Благодаря межрегиональному сотрудничеству каждый регион получил возможность ускорить темпы развития. Полпред напомнил, что один из главных инструментов взаимодействия между субъектами – программа "Сотрудничество". Так, за период ее действия с 2005 года было реализовано 173 крупных проекта. Из них 112 проектов - в Югре, 36 в Тюменской области и 25 на Ямале.

"Успех договора обусловлен еще одной причиной – это его своевременная актуализация, с учетом меняющихся обстоятельств. Я имею ввиду переход бюджетной системы страны на трехгодичное планирование. Сегодняшняя пролонгация договора позволяет в полной мере учесть этот фактор, в том числе при распределении и использовании финансовых ресурсов в рамках программы "Сотрудничество", - уверен Холманских.

Свои подписи на договоре между органами власти трех регионов поставили губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, врио главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и врио губернатора Тюменской области Александр Моор.