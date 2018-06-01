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Новичком ФК "Тюмень" стал уроженец Таджикистана

Спорт, 18:54 19 июня 2018

Фарход Васиев/фото ФК "Тюмень"

Уроженец Таджикистана, опытный защитник Фарход Васиев стал первым новичком ФК "Тюмень". Он долгое время выступал за "Оренбург" в ФНЛ, сообщает клуб.

"О Тюмени до перехода я знал мало. Но, когда приезжал в Сибирь на игры, мне очень нравился город – он красивый и чистый", - сказал Фарход Васиев.

Часть прошлого сезона он провел в аренде на родине - в "Истиклоле". "Я уезжал в Таджикистан по семейным обстоятельствам. К сожалению, сыграл на родине не так много – вскоре получил травму", - отметил защитник.

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# защитник , Фарход Васиев , футбол

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