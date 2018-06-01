Парламентарии Тюмени заслушают доклады специалистов городской администрации

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Заключительное заседание Тюменской городской думы VI созыва пройдет в Тюмени 20 июня. На повестке дня - 22 вопроса.

Предполагается, что народные избранники внесут изменения в Устав города - с рекомендации, которые были приняты на публичных слушаниях, представит начальник правового отдела Тюменской городской думы Иван Дзуман.

Еще один вопрос, волнующий тюменцев - изменения в правила землепользования и застройки областной столицы. Депутатам предстоит выслушать мнение городской администрации в лице директора департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрия Иванова.

Заместитель главы городской администрации Павел Перевалов отчитается перед депутатами о проделанной работе по муниципальной программе "Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в Тюмени на 2015-2020 годы" и об обеспечении безопасности областной столицы на эту же пятилетку. Докладчик расскажет о реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города. После перерыва Павел Перевалов продолжит эту тему, напомнив народным избранникам о программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тюмени. Об утверждении передачи в государственную собственность Тюменской области муниципальной собственности расскажет Елена Уляшева.

Глава Калининского административного округа Тюмени Владимир Кильтау доложит депутатам об общественном самоуправлении территорий в границах улиц Транспортной, Мира, Большевиков, Волгоградской, 9 Января, Карла Маркса, а также улиц Новосибирской, Интернациональной, Транспортной, Амурской.

Лина Орлова