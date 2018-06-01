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Избирательные комиссии Тюменской области, Югры и Ямала подписали соглашение о проведении губернаторских выборов

Политика, 14:31 20 июня 2018

admtyumen.ru

Главы избиркомов Тюменской области, Югры и Ямала подписали договор по вопросам организации и проведения выборов губернатора Тюменской области.

Напомним, выборы губернатора Тюменской области назначены в связи с переходом Владимира Якушева на пост министра строительства и ЖКХ РФ, и пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Эти выборы, по словам председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина, имеют определенную специфику. "Это уникальный момент, когда три субъекта Российской Федерации образуют единый избирательный округ по выборам губернатора Тюменской области", - отметил Игорь Халин.

В соответствии с договором избирательные комиссии трех субъектов проводят на соответствующей территории организационно-технические мероприятия по обеспечению участия избирателей в выборах губернатора Тюменской области. Областная избирательная комиссия передает часть полномочий по проведению выборов избиркомам автономных округов.

"Для нас это документ, определяющий круг наших полномочий на этих выборах", - пояснил председатель избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Денис Корнеев.

Избирательная кампания началась с момента официального обнародования 8 июня 2018 года постановления Тюменской областной Думы о назначении выборов.

"Мы готовы к проведению этих выборов. Будем работать в контакте и в ежедневном режиме решать все оперативные вопросы", - пообещал председатель избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Гиберт.

Договор по вопросам организации и проведения выборов губернатора Тюменской области подписали председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин, председатель избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Денис Корнеев, председатель избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Гиберт.

Борис Олейник

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# выборы губернатора , Игорь Халин , избирательная комиссия

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