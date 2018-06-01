Проект бюджета Тюмени будут утверждать в одном чтении, решили депутаты гордумы

Оптимизировать работу депутатского корпуса над проектом городского бюджета, сократив количество публичных слушаний до одного, предложила администрация Тюмени на заседании городской думы шестого созыва.

Проект бюджета традиционно заслушивается дважды на публичных слушаниях, пояснила заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко в своем докладе. Она напомнила, что практика принятия бюджета гордумой с одним публичным слушанием успешно работает в других крупных российских городах.

Предложение вызвало резонанс у народных избранников. Большинство депутатов оценили его как позитивное изменение в деятельности гордумы. Слова в поддержку высказали Альбина Селезнева, Александр Челик, Александр Захаров и другие.

Против высказал Мурат Тулебаев, аргументировав тем, что два публичных слушания позволяет оповестить большее число горожан. "Два публичных слушания позволяют больше информировать тюменцев. Я готов потратить свое время на еще одно слушание, поэтому и на комиссии, и сегодня наша фракция ЛДПР воздержится от утверждения этого документа", - пояснил он.

Большинством голосом депутаты поддержали предложенные изменения. Напутствие в адрес депутатов будущего созыва к этому вопросу высказал председатель гордумы Дмитрий Еремеев.

"Я внимательно изучил ретроспективу этого вопроса. Если говорить о работе депутатов гордумы шестого созыва, я бы предложил соломоновское решение. Обращаюсь к избранникам седьмого созыва, прошу, проведите первое публичное слушание по проекту бюджета", - сказал он.

Лина Орлова