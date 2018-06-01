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Три лесных пожара зафиксировано в Югре

Происшествия, 14:54 21 июня 2018

фото data.rosleshoz.ru

Три лесных пожара зафиксировано в Югре на территории Березовского и Юганского лесничеств с 20 на 21 июня, сообщает правительство ХМАО-Югры.

Общая площадь возгораний составляет 84 га. Причиной возникновения огня в лесу во всех трех случаях стали сухие грозы.

Одно возгорание, возникшее в Березовском районе, площадью 1 гектар, благодаря слаженной работе специалистов Авиалесоохраны Югры, потушили. Два пожара площадью 83 гектара на землях лесного фонда Юганского лесничества в Сургутском районе продолжают действовать.

"Лесные пожары территориально возникли вблизи поселка Угут, за пределами зоны контроля. Они не представляют угрозы населенным пунктам, объектам экономики и энергетики, газовым и нефте- трубопроводам. Мы собрали оперативный штаб, который рассмотрел заявку на вылет летательных аппаратов. Ущерб от возникновения возгораний будет 110 тысяч рублей, а затраты на их тушение составят более двух миллионов рублей, поэтому было принято решение оставить их на наблюдении", – пояснил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Евгений Платонов.

Сотрудники Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов продолжают контролировать лесные пожары в Сургутском районе с использованием космических средств информационной системы дистанционного мониторинга. Площадь возгораний не увеличивается.

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# лесные пожары , Югра

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