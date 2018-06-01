Проблемы региона нужно обсуждать открыто и честно, заявил врио губернатора

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Региональное правительство сохранит конструктивные рабочие взаимоотношения с областным законодательным собранием, муниципалитетами, федеральными структурами и северными автономными округами. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор на встрече с депутатами Тюменской областной думы.

"Благодаря политике нашего экс-губернатора Владимира Якушева отношения между региональным правительством и областной думой, муниципалитетами, федеральными структурами, северными автономными округами находятся сегодня на высочайшем уровне. Я буду поддерживать и развивать эти конструктивные взаимоотношения", - подчеркнул Александр Моор.

Врио губернатора отметил, что для депутатов областного законодательного собрания двери его кабинета всегда будут открыты.

"Я считаю, что даже если наши позиции по каким-то вопросам не совпадают, их необходимо честно и открыто обсуждать, высказывая свои аргументы в глаза друг другу. Думаю, мы сумеем выстроить такие взаимоотношения", - обратился Александр Моор к парламентариям.

В Тюменской области, в отличие от некоторых других регионов, нет какого-то противостояния между региональными органами власти и муниципалитетами, продолжил врио губернатора. По мнению Александра Моора, областное правительство должно вместе с главами муниципальных образований глубоко вникать в проблемы городов и сельских поселений, оказывая необходимую для их решения помощь.

"Важнейший вопрос - взаимоотношения Тюменской области с Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом. Главное - мы умеем слышать друг друга, договариваться, находить даже не компромиссные, а взаимовыгодные решения. Буква и дух нашего трехстороннего договора позволяют, доверительно обсуждая любые вопросы, эффективно решать проблемы социально-экономического развития в интересах жителей всех трех регионов. Я привержен именно такой политике", - заявил врио губернатора.

Евгений Бабенко