Тюменского адвоката ждет суд за попытку хищения более двух миллионов рублей

Фото СУ СК РФ по Тюменской области Фото СУ СК РФ по Тюменской области

В покушении на хищение из бюджета 2,2 млн рублей подозревают тюменского адвоката. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов дела, адвокат с марта по июнь 2017 года в Центральном районном суде защищал женщину, обвиняемую в ложном доносе и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. По версии следствия, с целью хищения бюджетных средств, он составил фиктивный документ о передаче ему подзащитной 1,5 млн рублей за оплату юридических услуг.

Однако суд оправдал женщину за отсутствием состава преступления. Также она получила право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. После этого адвокат в сентябре и октябре оформил новые подложные документы о передаче ему подзащитной в общей сложности 700 тыс. рублей за оплату правовых услуг.

Затем адвокат от имени реабилитированной женщины представил в Центральный районный суд ходатайство о взыскании в ее пользу с казны 2,2 млн рублей в счет возмещения затрат юридические услуги. При этом адвокат убедил женщину отдать ему эту сумму после взыскания. В декабре суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства и взыскании 2,2 млн рублей в пользу реабилитированной женщины.

Однако похитить 2,2 млн рублей адвокат не смог по независящим от него причинам. Постановление суда было обжаловано прокуратурой и казначейством. В феврале женщина написала заявление, что 2,2 млн рублей адвокату не платила. Тюменский областной суд отменил постановление Центрального районного суда, прекратив производство по делу.

Адвоката заключили под стражу. Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.