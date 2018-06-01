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Александр Моор встретился с председателем правления ПАО "СИБУР Холдинг"

Губернатор, 12:09 22 июня 2018

фото https://admtyumen.ru/

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор и председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов провели рабочую встречу в офисе НИПИГАЗа – ведущего российского центра по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством 22 июня.

Участники встречи обсудили вопросы стратегического взаимодействия СИБУРа и тюменского региона, перспективы для расширения партнерских отношений, совместные проекты в разных сферах. В частности, рассмотрен ход строительства нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим", а также программа по развитию городской, социальной и культурной инфраструктуры Тобольска.

Стороны пришли к общему мнению о необходимости продолжения и укрепления взаимовыгодного сотрудничества Тюменской области и ПАО "Сибур Холдинг".

фото https://admtyumen.ru/ ﻿

Добавим, "ЗапСибНефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн тонн в год.

Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки значительных объемов побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа, и импортозамещение наиболее востребованных на российском рынке полимеров.

"ЗапСибНефтехим" войдет в состав Тобольской промышленной площадки, которая объединяет уже работающие производства мономеров и полимеров. "ЗапСибНефтехим" - логический этап развития СИБУРа в Западно-Сибирском регионе. За последние 10 лет были значительно расширены мощности по газофракционированию тобольской площадки, построен ШФЛУ-провод от Пуровского ЗПК до "СИБУР Тобольска" и вдвое увеличена пропускная способность станции необщего пользования Денисовка Свердловской железной дороги.

Комплекс "ЗапСибНефтехим" предполагает использование новейших передовых технологий в области переработки углеводородного сырья и логистики, что позволит обеспечить надежность, безопасность и эффективность инвестиционного проекта.

Поставки материалов для строительства идут на площадку "ЗапСибНефтехима" из 35 регионов России. Всего в строительстве комплекса используются следующие технологические материалы и оборудование отечественного производства: около 1 тыс. единиц технологического оборудования; свыше 140 тыс. тонн металлоконструкций; около 20 тыс. тонн трубной продукции; свыше 200 км пластиковой трубы; свыше 3 тыс. км кабеля.

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# Александр Моор , СИБУР

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