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Два лесных пожара зафиксировано в Югре

Происшествия, 15:16 22 июня 2018

фото ИА "Север-пресс"

Два лесных пожара, возникшие на территории Юганского лесничества, зафиксированы на 9 утра 22 июня, сообщает правительство ХМАО-Югры.

Площадь возгорания составляет 83 га. Ситуация с природными возгораниями находится под контролем. Они не представляют угрозы населенным пунктам, объектам экономики и энергетики, газовым и нефте- трубопроводам.

Лесной пожар относят к типу низового. Огонь распространятся по нижним ярусам лесной растительности, в данном случае, по погибшей после ветровала древесине и сухой травянистой лесной подстилке.

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# лесные пожары , Югра

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