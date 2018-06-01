Два лесных пожара зафиксировано в Югре

фото ИА "Север-пресс" фото ИА "Север-пресс"

Два лесных пожара, возникшие на территории Юганского лесничества, зафиксированы на 9 утра 22 июня, сообщает правительство ХМАО-Югры.

Площадь возгорания составляет 83 га. Ситуация с природными возгораниями находится под контролем. Они не представляют угрозы населенным пунктам, объектам экономики и энергетики, газовым и нефте- трубопроводам.

Лесной пожар относят к типу низового. Огонь распространятся по нижним ярусам лесной растительности, в данном случае, по погибшей после ветровала древесине и сухой травянистой лесной подстилке.