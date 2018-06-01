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Названы самые безопасные дворы, микрорайоны и сельские поселения в Тюменской области в 2017 году

Политика, 18:03 22 июня 2018

Итоги традиционных конкурсов "Самый безопасный микрорайон", "Самый безопасный двор" и "Самое безопасное сельское поселение" подвели на совместном заседании областной антинаркотической комиссии и координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Тюменской области, которое состоялось 22 июня.

Эксперты, проанализировав поданые на конкурс заявки, определили 12 территорий - победителей.

Дипломы и благодарственные письма победителям вручил вице-губернатор Сергей Сарычев, который отметил, что помимо признания лауреаты конкурсов получат и финансовые средства на дальнейшее благоустройство своих территорий.

Сергей Сарычев тепло поздравил победителей конкурса и пожелал им успехов в работе по дальнейшему развитию дворов, поселений и микрорайонов.

Лучшим среди микрорайонов стал "Европейский", второе место разделили ТОС "Матмасы", ТОС "6 микрорайон" и ТОС "Малый Тараскуль", 3 место заняло ишимское ТОС "Заимский".

В номинации на звание "Самый безопасный двор" победу одержал двор по ул. В. Гнаровской, 10/3, на втором месте - двор по ул. Санаторная, 1, 2, 3, замыкает тройку лидеров ялуторовский двор по ул. Муравьева-Апостола, 72.

По итогам конкурса, Горьковское сельское поселение Тюменского района - "Самое безопасное сельское поселение", следом идет Беркутское сельское поселение Ялуторовского района, третье место разделили Салаирское сельское поселение (Тюменский район) и Зиновское сельское поселение (Ялуторовский район).

Благодарственные письма за активное участие и качественную подготовку материалов к конкурсу получили председатель НО ТОС "Плеханова" Вера Фролкова, председатель ТОС "Тура" Альбина Селезнева, председатель ТОС "Строителей" Алексей Семкин, председатель НО ТОС "Бабарынка" Анна Бердникова.

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Напомним, конкурс проводится на территории региона традиционно, территории-победители получают денежное вознаграждение для дальнейшего улучшения своей инфраструктуры и обеспечения комфортных условий для жителей.

Так, за первые места в номинациях "Самый безопасный микрорайон" и "Самое безопасное сельское поселение" предусмотрены поощрения – 200 тыс. рублей, за второе – 100 тыс. рублей, обладатель третьего места получит 50 тыс. рублей. Обладателям первого места в категории "Самый безопасный двор" вручается 110 тыс. рублей, второго и третьего 70 тыс. 40 тыс. рублей соответственно.

Участники конкурса, которые не смогли присутствовать на награждении, получат дипломы и благодарственные письма от глав своих муниципальных образований.

"Главное, чтобы наши улицы и дворы были уютными и комфортными, а жители и гости Тюменской области чувствовали себя в безопасности", - подчеркнул вице-губернатор.

Евгений Бабенко

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# безопасность , благоустройство дворов , общественный порядок , Сергей Сарычев , ТОС

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