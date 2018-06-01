Названы самые безопасные дворы, микрорайоны и сельские поселения в Тюменской области в 2017 году

Итоги традиционных конкурсов "Самый безопасный микрорайон", "Самый безопасный двор" и "Самое безопасное сельское поселение" подвели на совместном заседании областной антинаркотической комиссии и координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Тюменской области, которое состоялось 22 июня.

Эксперты, проанализировав поданые на конкурс заявки, определили 12 территорий - победителей.

Дипломы и благодарственные письма победителям вручил вице-губернатор Сергей Сарычев, который отметил, что помимо признания лауреаты конкурсов получат и финансовые средства на дальнейшее благоустройство своих территорий.

Сергей Сарычев тепло поздравил победителей конкурса и пожелал им успехов в работе по дальнейшему развитию дворов, поселений и микрорайонов.

Лучшим среди микрорайонов стал "Европейский", второе место разделили ТОС "Матмасы", ТОС "6 микрорайон" и ТОС "Малый Тараскуль", 3 место заняло ишимское ТОС "Заимский".

В номинации на звание "Самый безопасный двор" победу одержал двор по ул. В. Гнаровской, 10/3, на втором месте - двор по ул. Санаторная, 1, 2, 3, замыкает тройку лидеров ялуторовский двор по ул. Муравьева-Апостола, 72.

По итогам конкурса, Горьковское сельское поселение Тюменского района - "Самое безопасное сельское поселение", следом идет Беркутское сельское поселение Ялуторовского района, третье место разделили Салаирское сельское поселение (Тюменский район) и Зиновское сельское поселение (Ялуторовский район).

Благодарственные письма за активное участие и качественную подготовку материалов к конкурсу получили председатель НО ТОС "Плеханова" Вера Фролкова, председатель ТОС "Тура" Альбина Селезнева, председатель ТОС "Строителей" Алексей Семкин, председатель НО ТОС "Бабарынка" Анна Бердникова.

Напомним, конкурс проводится на территории региона традиционно, территории-победители получают денежное вознаграждение для дальнейшего улучшения своей инфраструктуры и обеспечения комфортных условий для жителей.

Так, за первые места в номинациях "Самый безопасный микрорайон" и "Самое безопасное сельское поселение" предусмотрены поощрения – 200 тыс. рублей, за второе – 100 тыс. рублей, обладатель третьего места получит 50 тыс. рублей. Обладателям первого места в категории "Самый безопасный двор" вручается 110 тыс. рублей, второго и третьего 70 тыс. 40 тыс. рублей соответственно.

Участники конкурса, которые не смогли присутствовать на награждении, получат дипломы и благодарственные письма от глав своих муниципальных образований.

"Главное, чтобы наши улицы и дворы были уютными и комфортными, а жители и гости Тюменской области чувствовали себя в безопасности", - подчеркнул вице-губернатор.

Евгений Бабенко