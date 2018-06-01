Александр Моор стал почетным гостем областного Сабантуя-2018

Более 5 тыс. человек разных национальностей стали участниками и гостями ежегодного областного татарского праздника "Сабантуй", который начался в селе Нижняя Тавда. Почетным гостем традиционного праздника плуга и труда, приуроченного к окончанию весенне-полевых работ, стал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Сабантуй воплощает любовь к труду и природе, сохраняет наши родные традиции. Он очень важен для утверждения единства и согласия в нашем многонациональном регионе. На Сабантуе всегда царит атмосфера дружбы и творчества, это всегда долгожданное и радостное событие", - подчеркнул, приветствуя гостей и участников праздника, Александр Моор.

Врио главы региона поблагодарил активистов татарских национально-культурных автономий региона за организацию праздника и многочисленные добрые дела на благо Тюменской области. Александр Моор вручил национально-культурной автономии татар и сибирских татар Тюменской области ценный подарок - сертификат на светотехническое концертное оборудование.

В праздновании Сабантуя-2018 участвуют председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Юрий Конев, председатель духовного управления мусульман Тюменской области Зиннат Садыков и председатель национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области Ришад Зиганшин.

Торжественную церемонию открытия праздника не испортил даже некстати начавшийся дождь. "Всевышний учит, что во всем нужно видеть только хорошее. Наши крестьяне хорошо потрудились в полях и завершили посевную. И вот нам дождь. Разве это не доброе знамение?", - обратился к собравшимся Зиннат Садыков.

В программе областного Сабантуя-2018 - традиционная презентация национальных подворий, демонстрирующих обычаи, быт, кухню, декоративно-прикладное творчество татарского народа. Гостями праздника межнациональной дружбы стали представители более 40 народов.

Отметим, что по итогам переписи населения 2010 года в Тюменской области проживает более 109 тыс. сыновей и дочерей татарского народа. Татары - второй по численности народ в нашем многонациональном регионе, где в мире, дружбе и согласии живут представители свыше 150 этносов. В муниципалитетах Тюменской области активно работают 11 национально-культурных автономий татар.

Евгений Бабенко