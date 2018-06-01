Опытные тренеры приглашают людей с ограниченными возможностями здоровья на занятия

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В Тюмени пройдут бесплатные занятия на спортивной площадке для людей с инвалидностью (ул. Уральская, 60). Все лето желающие могут поиграть в теннис, дартс, армрестлинг, парабадминтон, бочче. Занятия проходят с понедельника по пятницу с 10 часов.

Сделать зарядку и освоить различные виды адаптивного спорта можно вместе с тренерами Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Павлом Соскиным и Данилой Балалиным.

"Спорт нужен людям с инвалидностью в первую очередь, конечно, для реабилитации. Наши мероприятия как раз открывают такую возможность. Площадка доступна для всех, то есть посещают ее не только люди с инвалидностью, но и дети, подростки и молодые люди без особенностей здоровья. А это уже положительный момент общения и социализации", — рассказала одна из организаторов проекта "Зеленый остров" Елизавета Фоминцева.

Занятия проходят на спортивной площадке для людей с инвалидностью, которую руководители проекта "Зеленый остров" — активисты областной региональной организации Всероссийского общества инвалидов, Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и Областного центра реабилитации инвалидов, обновили на выигранный грант конкурса "Моя идея" в 2017 году, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".