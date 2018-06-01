В столкновении двух автомобилей на трассе Тюмень - Курган погибли два человека

фото из архива МЧС по Тюменской области фото из архива МЧС по Тюменской области

Два человека погибли в результате лобового столкновения на трассе Тюмень – Курган ночью с 24 на 25 июня, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

Авария с участием автомобиля Toyota Avensis и внедорожника Toyota Land Cruiser произошла на 178 км трассы в районе села Червишево.

В областном департаменте здравоохранения уточнили, что бригада медиков прибыла на место ЧП в 0 часов 13 минут. Врачи констатировали смерть двоих взрослых, еще одного пациента госпитализировали в ОКБ-2.

В региональном МЧС сообщили, что вызов на пульт оперативного дежурного поступил в 24 июня в 23 часа 58 минут. На место происшествия выехали три единицы спецтехники. Прибывшие пожарные обнаружили, что в результате столкновения загорелась Toyota Avensis. Из автомобиля с помощью спасательного оборудования извлекли заблокированного пассажира.