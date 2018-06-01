Резиденты тюменского технопарка примут участие в выставке "ИННОПРОМ"

Фото Инвестиционного агентства Тюменской области Фото Инвестиционного агентства Тюменской области

Резиденты тюменского технопарка примут участие в международной промышленнолй выставке "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге с 9 по 12 июля, сообщает технопарк.

Площадка объединит компании из 95 стран мира. Тюменская область привезет на "ИННОПРОМ" лучшие промышленные и инновационные компании региона. Так, тюменский завод Гофротруб представит систему отвода ливневых стоков и талых вод с применением дождеприемных колодцев.

"Системы отвода талых вод уже успешно зарекомендовали себя в Тюмени, в период весеннего таяния снега. На выставке у нас запланировано несколько встреч, надеемся найти потенциальных заказчиков нашей продукции" - отмечает руководитель компании Виктор Перекрестков.

Еще одно решение для городского хозяйства представит компания "АЛЕКС-Групп". Специалисты компании разработали новый способ усиления фундаментов. Технология уже применена при реконструкции старинного особняка в Тюмени.

Решение для защиты металлических деталей от износа представят специалисты компании "Технологии минеральных покрытий – Тюмень". Технология подразумевает использование нового класса минералов природного происхождения, которые придают поверхности антифрикционные свойства и повышают стойкость к воздействию агрессивных сред, тем самым многократно увеличивая срок службы машин и механизмов.

Помимо решений для промышленников и городской среды на "ИННОПРОМе" тюменские инноваторы представят IT-решения для автоматического управления компанией и "Умного города".