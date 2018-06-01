Тюменские юнармейцы сыграют в "Победу"

Фото "Аванпост". Фото "Аванпост".

Региональный отборочный этап всероссийской военно-спортивной игры "Победа" пройдет в центре допризывной подготовки молодежи "Аванпост" 26 июня. Его участниками станут 60 детей из 12 муниципалитетов, сообщили в областном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

Игра представляет собой прохождение различных военно-спортивных, тактических и творческих этапов в составе команд. Теоретические задания будут касаться знания истории России. Также участникам игры необходимо показать строевую подготовку, пройти огневой рубеж, военизированную эстафету.

Лучшие игроки войдут в рейтинговую команду для участия во всероссийской игре.

Лето 2018 года станет насыщенным для тюменских юнармейцев. 20 июня стартовала первая смена в оборонно-спортивном лагере "Ратники". С 30 июля по 28 августа ребята примут участие в экспедиции на Внешних островах Финского залива Гогланд, Большой Тютерс, Сескар и Соммерс. В сентябре - в областной военно-тактической игре "Сувовровский натиск" и в региональной профессиональной выставке в сфере обороны и безопасности "Служим Отечеству".

Завершится 2018 год военно-патриотическим слетом "Юные ратники", который пройдет в Тюмени в декабре.