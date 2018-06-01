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Николай Цуканов назначен полпредом президента в УФО

Политика, 16:42 26 июня 2018

архивное фото. static.kremlin.ru

Николай Цуканов назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Указ о его назначении подписал глава государства Владимир Путин 26 июня.

Документ опубликован на сайте Кремля.

"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Цуканова Николая Николаевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - отмечается в документе.

Николай Цуканов родился 22 марта 1965 года в Калининградской области. Окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства. С 2010 по 2016 был губернатором Калининградской области. С 2016 по 2017 - полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. С 25 декабря 2017 – помощником президента. Николай Цуканов - кандидат психологических наук. Женат, имеет двоих детей.

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# Владимир Путин , Николай Цуканов , полномочный представитель президента в УФО , полпред

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