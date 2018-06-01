Аналитики ВТБ Капитал признаны лучшими в России по версии Institutional Investor

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Аналитическая команда ВТБ Капитал заняла 1-е место в категории по России по итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research Team Ranking 2018.

ВТБ Капитал также поднялся на одну ступень в рейтинге Institutional Investor по региону EMEA и занял 5-ю позицию среди инвестиционных банков региона, заняв лучшую позицию среди российских игроков. В частности, помимо категории "Россия", аналитическая команда инвестбанка стала лидером по региону EMEA в следующих секторах:

· 1 место в категории "Транспорт"

· 2 место в категории "Электроэнергетика"

· 3 место в категории "Суверенный долг"

В индивидуальных рэнкингах аналитическая команда ВТБ Капитал заняла 3-е место по региону EMEA. Согласно результатам опроса, в индивидуальных рэнкингах аналитики ВТБ Капитал заняли лидирующие позиции в следующих категориях в регионе EMEA:

· 1 место в категории "Металлургический и горнодобывающий сектор" – Дмитрий Глушаков

· 1 место в категории "Транспорт" – Елена Сахнова

· 1 место в категории "Финансовый сектор" – Михаил Шлемов

· 2 место в категории "Электроэнергетика" - Владимир Скляр

Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал, сказал: "В этом году аналитическая команда ВТБ Капитал достигла впечатляющих результатов и стала лучшей командой в России по версии сразу двух основных отраслевых рэнкингов – Institutional Investor и Extel Survey. Это стало возможным благодаря ежедневному вкладу каждого из членов команды в подготовку качественной аналитики, глубокому знанию рынка и умению профессионально оценивать влияние глобальных экономических процессов на различные отрасли и рынок в целом. Мы гордимся, что инвестиционно-банковское сообщество в очередной раз так высоко оценило аналитическую команду ВТБ Капитал".